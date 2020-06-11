شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : استكمال بطولات افريقيا في سبتمبر المقبل واستثناء في القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي استقرت اليوم علي استكمال بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية الموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل، وقال احمد شوبير في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي استقرت أيضا علي بداية الموسم الجديد من البطولات الافريقية في شهر سبتمبر أيضا ، مضيفا انه سيتم بدء الأدوار التمهيدية في سبتمبر بدون مشاركة أندية الدور قبل النهائي في الموسم الحالي.

وأضاف احمد شوبير ان الاتحاد الافريقي سيفتح القيد الافريقي في موعده وتم رفع اقتراح للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي باستثناء اندية الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية في فترة القيد الجديدة لحين الانتهاء من مباريات الموسم الحالي.

من ناحية اخري أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي اول يوليو المقبل ستشهد قيام الاندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

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كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.

فيما كشف الدكتور اشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.