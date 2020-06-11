شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى : ترشحى لرئاسة اتحاد الكرة وارد.. ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود الشامى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم سابقا، أنه لا يخوض انتخابات الجبلاية على مقعد الرئاسة ضد كل من هانى أبوريدة و أحمد شوبير رغم مطالبة الجمعة العمومية بهذا الامر، وممكن التفكير فى الأمر فى حال عدم ترشح الثنائى .

وأوضح محمود الشامى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 لبرنامج جمهور الثالثة مع الاعلامى إبراهيم فايق ،أنه يريد خوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم على مقعد النائب مستقلا وفى حال إلغاء المنصب بالانتخاب لن أترشح وأن أختيار الجمعية العمومية بالود وليس بالكفاءة" .

وعلق محمود الشامى على لائحة أنتخابات اتحاد الكرة قائلا " أرفض بند الـ8 سنوات وأتمنى أستكمال عمل اللجنة الخماسية لمدة موسم و خوض الانتخابات لمدة 3 سنوات بسبب عدم مخالفة القوانين المصرية " .

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن 15 يناير المقبل آخر موعد انتخابات اتحاد الكرة أو استمرار اللجنة الخماسية بمد جديد من قبل فيفا مؤكدا أن مد الفترة للجنة الخماسية أمر استثنائي لقانون الرياضة لكن يتم الانتخابات في أول اجتماع الجمعية العمومية وأن القانون ينص على أن انتخابات اتحاد الكرة القادمة هي انتخابات تكميلية مدتها عام واحد فقط .

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وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في برنامج ملعب أون على قناة on time sport ، قائلا: "قرار عودة النشاط ملك لمجلس الوزراء ولكن فى الوقت نفسه يحق لكل اتحاد رياضي صاحب القرار في استئناف مسابقاته من عدمه، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر اجتماع مجلس الوزراء اليوم لحسم مصير عودة النشاط الرياضى .

وواصل هشام حطب حديثه قائلا جاهزون للبدء في أي وقت وننتظر الضوء الأخضر حتى تنفذ جميع الاتحادات خططها للعودة ، مؤكدا أن اللجنة الطيبة في اللجنة الأولمبية تتواصل بشكل مباشر مع جميع الاتحادات الرياضية للاطمئنان حول تحضيرها للاحترازات الطبية .

من ناحية اخري بعث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نيابة عن جموع الرياضيين بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه لمنظومة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات منذ انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية والتي شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة وكان لها أثر كبير في تقدم مصر ونجاحها في عبور العديد من الأزمات والصعاب التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات وضعت مصر في الريادة الإفريقية والعربية والدولية.

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد لرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.