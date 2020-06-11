شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للطاولة برفع قيمة الجوائز المالية لتعويض اللاعبين عن توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لتنس الطاولة، رفع وزيادة الجوائز المالية والدعم للاعبين في مختلف دول العالم ، فيما يتعلق بالبطولات ، وذلك خلال اخر اجتماع لكونجرس الاتحاد الدولى، والذى عقد بالفيديو كونفرانس، بمشاركة اكثر من 120 دولة تمارس النشاط ، وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة ان الاتحاد الدولى قررزيادة الجوائز المالية للبطولات ، بهدف من رفع وقيمة الجوائز المالية ، لدعم و تعويض اللاعبين عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا .

وأضاف رئيس الاتحاد ان الطاولة انهى بطولة الحافز الرياضى منذ ديسمبر الماضى وقبل جائحة كورونا ، بخلاف باقى الاتحادات التي مازالت تستقبل بيانات اللاعبين ، وهو ما يدل ان الطاولة لم يتأثر بالكورونا في ظل الخطوات الاستياقية التي اتخذها الاتحاد .

ومن المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات والإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى فى الموعد الذى أعلنه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المقرر له منتصف يونيو الجارى، وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لعبة تنس الطاولة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين، أو احتكاك، كما أنها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى، إلا أن الاجتماع سيناقش كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة، مع إخطار الأندية والهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات.