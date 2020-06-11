شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب الزمالك 48 مليون جنيه في سيسيه.. اعرف أغلى 6 صفقات في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت بورصة اللاعبين في الدورى المصري في الارتفاع رغم توقف النشاط وانخفاض القيمة التسويقية لجميع المواهب وهو ما يبرهن أن الجميع لم يستفد من أزمة كورونا بعدما حدثت اختلافات كبيرة بين الأندية ولاعبيها بسبب الرواتب.

وأكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار، ما يعادل 48 مليون جنيه مصرى، مقابل الاستغناء عن خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، وقال مصيلحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت، "لدينا رغبة فى استمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز وكذلك رزاق سيسيه الذى يجمعنى به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت فأرسل لى صورة المولود، وأبلغنى أكثر من مرة أنه يرغب فى الاحتراف فى برشلونة الإسبانى مستقبلا وأنه حابب يكمل مع الاتحاد السكندرى ومرتاح معنا".

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وأضاف مصيلحى، "لو الزمالك طلب مبلغ معقول مش هتأخر يعنى مثلا 3 ملايين أو حتى أكثر بنسبة معقولة إنما الزمالك عايز 3 ملايين دولار، يعنى 48 مليون جنيه مصرى، وهو ثمن فرقة الاتحاد السكندرى كلها والأرقام دى صعبة جدا فى الوقت الحالى".