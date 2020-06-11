شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : أنا بخير .. وأشكر النادي الأهلي كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ، أنه بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة بحملها للفيروس، مشيراً إلي أنه لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن ولكنه فضل أن يعزل نفسه في المنزل لمدة 14 يوماً احتراماً لمكان العمل وزملائى، قائلا:" قررت أن أعزل نفسى، خوفاً على أى من المخالطين لى".

وأضاف الغندور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، "تلقيت برقيات تضامن كثيرة وأحب أشكر الجميع وأشكر النادي الأهلي كثيراً وزملائي في الزمالك والاهلي".

وحرص مسئولو النادي الأهلي على مؤازرة خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق بعد اعلان الأخير إصابة ابنته بفيروس كورونا، وتمنى مسئولو الأهلي الشفاء العاجل لأبنة الغندور داعين الله أن تتعافى في أقرب وقت، حيث قامت قناة الأهلي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة للغندور مدون تحتها امنية بالشفاء العاجل لكريمته. Advertisements

وكان طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، قد أعلن إلغاء الحلقة المخصصة للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري ، ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، بعد تعرض زينة نجلة الإعلامي خالد الغندور لفيروس كيورونا المستجد، وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

وقال طارق يحيي ، أن نجوم الاتحاد السكندري ضيوف الحلقة اعتذروا عن الحضور بعد سماع خبر إصابة إبنة خالد الغندور بفيروس كورونا .