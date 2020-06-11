شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق يعلق عن موقف الأهلى مع حسام عاشور و أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صديق ظهير أيمن الأهلى الأسبق، إنه كان يتمنى أن يتم التعامل مع حسام عاشور قائد الأهلى بشكل أفضل مما حدث بعدما تم توجيه الشكر إليه بنهاية الموسم الحالى مع إلغاء مباراة الاعتزال، مؤكدا أنه خدم النادى كثيرا ولم يسمع له أحد اى شئ خلال فترة تألقه وتوهجه مع القلعة الحمراء .

وأضاف صديق فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: "ليس فيديو بسيط مثل الذى قام به حسام عاشور يمحو تاريخه داخل جدران النادى الأهلى، خاصة وأنه من اللاعبين المخلصين الذى لعب بجوارهم ويعرفه جيدا" .

أما عن موقف أحمد فتحى فقد أكد أحمد صديق أنه كان يأمل أن يستمر اللاعب داخل النادى الأهلى وينهى مسيرته داخل النادى الأحمر الذى صنع نجوميته، خاصة وأنه كان يحبه كثيرا عندما تزاملا سويا فى الأهلى، إلا أنه عاد وأكد أن اللاعب اختار اللى فى مصلحته ولن يستطيع أحد أن يلومه حاليا بعدما أتم انتقاله لبيراميدز .

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وكشف صديق عن أول موقف جمعه بثابت البطل مدير الكرة الأسبق بالأهلى، الذى قال له: " أول ما هاتشم النجيلة بتاع النادى الاهلى أنت كده اخدت كل حاجة".

من ناحية أخرى أشار أحمد صديق أنه ظلم كثير عقب انتقاله للإتحاد السكندرى خلال موسم 2014 بعد تعاقد زعيم الثغر معه من خلال طلعت يوسف الذى رحل فى بداية الموسم وتعاقد مجلس الإدارة الأخضر مع الفرنسى لافانى الذى رفض مشاركتى تماما طوال الموسم بسبب وشاية من البعض حتى رحلت بنهاية الموسم إلى الداخلية .