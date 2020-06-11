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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10/6/2020، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، فى تصعيد جديد لأزمة الأهلى والزمالك تقدم المستشار القانوني للنادي الأحمر، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، بثلاثة بلاغات إلى المستشار النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، وجاء في البلاغات أرقام: 24350، 24351، 24352 بتاريخ اليوم 10/ 6/ 2020 أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وطلب المستشار القانوني للأهلي في بلاغاته خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق. فيديو.. لحظة عقد قران مصطفي محمد نجم الزمالك Advertisements نشرت الاعلامية فرح على فيديو لحظة عقد قران مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى الذى أقيم عصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

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