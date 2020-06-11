شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق: غير محظوظ مع حسام البدرى واتظلمت مع الإتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صديق الظهير الأيمن الأسبق للأهلى، أنه غير محظوظ مع حسام البدرى المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء، مؤكدا أنه رحل عن المارد الأحمر فى مناسبتين خلال تولى البدرى القيادة الفنية فيهما للفريق للأحمر كان أخرها موسم 2013 عقب عودته للمرة الثالثة للفريق مع البرتغالى مانويل جوزيه .

وأضاف صديق فى تصريحات لملعب اون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، أنه فى المرة الأخيرة ذهب لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى طالبه بتحديد موقفه وبالفعل رحل عن الفريق نظرا لعدم قناعة حسام البدرى بإمكانياتى بالرغم من طلبه التعاقد معى عندما كان مديرا فنيا لإنبى .

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وكشف أحمد صديق أنه ظلم كثير عقب انتقاله للاتحاد السكندرى خلال موسم 2014 بعد تعاقد زعيم الثغر معه من خلال طلعت يوسف الذى رحل فى بداية الموسم وتعاقد مجلس الإدارة الأخضر مع الفرنسى لافانى الذى رفض مشاركتى تماما طوال الموسم، بسبب وشاية من البعض حتى رحلت بنهاية الموسم إلى الداخلية .

من ناحية أخرى أكد أحمد صديق أن ما فعله تجاه ناديه عام 2013 أمر طبيعى ولا يستحق الذكر نظرا لظروف القلعة الحمراء وقتها بسبب الأزمة المالية التى كانت يمر بها الأندية المصرية وقتها بسبب الثورة وإيقاف النشاط وإلغاء مسابقة الدورى حينها .

وسرد صديق القصة كاملة قائلا إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى طلب وقتها من اللاعبين أن يتم خصم 15 % من عقودهم وأن الأمر اختيارى للجميع ، وهو ما وافقت عليه على الفور ، وفى نهاية الموسم صدر قرار بالإستغناء عنى وقام سيد عبد الحفيظ بالإتصال بى طالبا منى العودة لأخذ كافة حقوقى إلا أننى رفضت مؤكدا لمدير الكرة أننى عندما تنازلت عن جزء من مستحقاتى كان بطيب خاطر ولن أعود للحصول على نسبة الـ15 % التى تنازلت عنها بالرغم من رحيلى فى نهاية الموسم .