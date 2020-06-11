شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي للنجم الساحلي عن مفاوضات كارتيرون : نراقب موقفه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسي قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي انه لن يتحدث عن مفاوضات ناديه مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك الا في حالة واحدة فقط وهي التوقيع رسميا مع المدرب، وقال قيس عاشور في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير ان إدارة النجم الساحلي تراقب مفاوضات الزمالك مع كارتيرون لتجديد تعاقده وتعلم ان إدارة الزمالك قدمت عرضا ماليا مغريا الي كارتيرون، ولكنه أكد انه لن يتحدث عن المفاوضات مع كارتيرون الا في حالة التوقيع رسميا.

وأضاف قيس عاشور أن الأزمة بين ناديه والأهلي بشان مستحقات الايفواري كوليبالي في طريقها للحل بعد المفاوضات القائمة بين الأهلي والنجم الساحلي، مؤكدا أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثرت علي أندية العالم اقتصاديا.

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فيما كشف الإعلامي احمد شوبير ان لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي استقرت اليوم علي استكمال بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية الموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل، وقال احمد شوبير في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي استقرت أيضا علي بداية الموسم الجديد من البطولات الافريقية في شهر سبتمبر أيضا ، مضيفا انه سيتم بدء الأدوار التمهيدية في سبتمبر بدون مشاركة أندية الدور قبل النهائي في الموسم الحالي.

وأضاف احمد شوبير ان الاتحاد الافريقي سيفتح القيد الافريقي في موعده وتم رفع اقتراح للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي باستثناء اندية الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية في فترة القيد الجديدة لحين الانتهاء من مباريات الموسم الحالي.