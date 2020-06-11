شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى عن دوري المجموعتين: إقامة دوري الشركات أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مقترح إقامة دوري الموسم الجديد من مجموعتين ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " دوري المجموعتين ليس مقترح مناسب لبطولة الدوري فى الموسم الجديد" ، ويضيف ساخراً : " لو عايزين دوري مجموعتين يبقى دوري الشركات أفضل ، هذا سيناريو غير عادل ولايكفل بطل وصاعدين وهابطين بشكل واقعى".

وتابع مدير الكرة بالانتاج الحربى : " نقيم القرار النهائى لبطولة الدورى بناءً على الصالح العام وبعيداً عن أية مصالح شخصية، مثلما هو الحال فى قرارات بعض الأندية، مؤكداً أن الموسم فى طريقه للإلغاء فى ظل حاجة الأندية لسبعة ملايين جنيه تفوق ميزانيتها لاستكمال الموسم الحالى.

وفى وقت سابق قال خالد مهدى : "عقدت اجتماعا مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق ودرسنا سبل عودة الدورى بحثاً عن الصالح العام، لأننا نملك مصلحة شخصية مثل بعض الأندية التى تخشى الهبوط فنحن فى مركز آمن بالعكس نقترب من المربع الذهبى"

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وتابع خالد مهدى، "نحتاج شهرين ونصف معسكرا لاستكمال الموسم ما يؤكد حاجة كل فريق لـ 60 % من المصاريف التى تفوق ميزانيته بما يعادل 7 ملايين جنيه حتى نتمكن من حجز ملاعب بوقت أطول للاعبين وغرف أكثر بحيث كل لاعب يقطن غرفة بمفرده وأتوبيسات تنقل اللاعبين بشكل أقل فى كل أتوبيس وكلها أمور مرهقة مادية لخزينة كل نادٍ، نعلم أنه قرار دولة ولكن يجب أن نحدد من سيتحمل هذه الأموال قبل إعلان مصير المسابقة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "موارد النادى تأثرت بأزمة كورونا حتى قاعات الأفراح التى كنا نستلهم منها بعض الموارد لم تعد موجودة، وقررنا تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30 % لمواجهة تداعيات جائحة كورونا".

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.