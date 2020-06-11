شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: انتخابات اتحاد الكرة لمدة سنة..والمد للجنة الخماسية فى يد الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون لمدة سنة وأن قرار المد للجنة الخماسية الحالية فى يد الفيفا وليس لأحد رأى فيه مطالبا الجميع بالتحلى بدوره فى المنظومة الرياضية.

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وكشف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه أحمد شوبير أنه غير راض تماما عن حالة الاحتقان الموجودة حالياً في الرياضة مطالبا من المسئولين أن يتخذوا الإجراءات القانونية بدلاً من حالة التراشق التي نشاهدها الآن على القنوات الخاصة لكل نادى .

من ناحية أخرى أشار أشرف صبجي عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.