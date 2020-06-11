أحمد صديق: دورى الأبطال 2006 لا تنسى و2008 نقطة فارقة فى مشوارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صديق ظهير أيمن الأهلى السابق أن دورى أبطال أفريقيا عام 2006 والتى حصل فيها المارد الأحمر على اللقب بالفوز على الصفاقسى التونسى لا تنسى فى تاريخه الكروى لانها كانت فارقة فى تاريخ الجيل بالكامل ، فى الوقت الذى يعتبر دورى أبطال أفريقيا عام 2008 نقطة فارقة فى مشوارى الكروى خاصة وأنه شارك فى مباراة الذهاب أمام القطن الكاميرونى التى أقيمت بالقاهرة وفاز فيها الأهلى بهدفين نظيفين .
وأضاف صديق فى تصريحات لملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير أن مواسم 2006 و 2007 و 2008 تعد المواسم التى صنعت تاريخه داخل جدران النادى الأهلى
وعن مشواره مع الإسماعيلى أكد أحمد صديق أنها من أفضل فترات حياته الكروية مؤكدا أنه قضى ثلاث مواسم من أفضل مواسمه أيضا وصنع تاريخا خاص به وأنه يعتز بتلك الفترة حتى الأن .
من ناحية أخرى أكد أحمد صديق أنه كان قريبا من الإنتقال للزمالك قبل العودة من جديد للنادى الأهلى وكان وقتها حسام حسن المدير الفنى للفريق الأبيض مؤكدا أنه عقد جلسة مع مرتضى منصور إلا أنه ومع أول مكالمة من النادى الأحمر عدت من جديد للمارد الأحمر مرة أخرى .
وأضاف صديق أنه انهالت عليه العروض كثيرا بعد التألق مع أسمنت أسيوط مؤكدا أنه يعتبر تاريخه مع الأهلى منذ 2006 و 2007 و 2008 والتى حصل فيها المارد الأحمر على العديد من البطولات المحلية والقارية وكاس العالم للأندية .
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