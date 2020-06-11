شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن إطلاق إسم الناقد الرياضى محمد صيام علي قاعة المبني الإجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الناقد الرياضى محمد صيام، الذى وافته المنية امس الأربعاء ، وأعلن إطلاق أسم محمد صيام علي قاعة من أحد قاعات المبني الاجتماعي الخاص بالنادي تكريماً للفقيد والأسرة الصحفية ومحافظة السويس حيث محمد صيام أحد أبناء هذه المحافظة .

كما تمني رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لإبنة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وأعلن طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، إلغاء الحلقة المخصصة للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري ، ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، بعد تعرض زينة نجلة الإعلامي خالد الغندور لفيروس كيورونا المستجد، وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

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