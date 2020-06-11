شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن إطلاق إسم الناقد الرياضى محمد صيام علي قاعة المبني الإجتماعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الناقد الرياضى محمد صيام، الذى وافته المنية امس الأربعاء ، وأعلن إطلاق أسم محمد صيام علي قاعة من أحد قاعات المبني الاجتماعي الخاص بالنادي تكريماً للفقيد والأسرة الصحفية ومحافظة السويس حيث محمد صيام أحد أبناء هذه المحافظة .
كما تمني رئيس نادي الزمالك الشفاء العاجل لإبنة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
وأعلن طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، إلغاء الحلقة المخصصة للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري ، ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، بعد تعرض زينة نجلة الإعلامي خالد الغندور لفيروس كيورونا المستجد، وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".
وقال طارق يحيي ، أن نجوم الاتحاد السكندري ضيوف الحلقة اعتذروا عن الحضور بعد سماع خبر إصابة إبنة خالد الغندور بفيروس كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يعلن إطلاق إسم الناقد الرياضى محمد صيام علي قاعة المبني الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.