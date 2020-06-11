شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق : كنت قريبا من الإنتقال للزمالك قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صديق ظهير أيمن الأهلى السابق أنه كان قريبا من الإنتقال للزمالك قبل العودة من جديد للنادى الأهلى وكان وقتها حسام حسن المدير الفنى للفريق الأبيض مؤكدا أنه عقد جلسة مع مرتضى منصور إلا أنه ومع أول مكالمة من النادى الأحمر عدت من جديد للمارد الأحمر مرة أخرى .

وأضاف صديق فى تصريحات لملعب أون تايم الذى يقدمه أحمد شوبير أنه انهالت عليه العروض كثيرا بعد التألق مع أسمنت أسيوط مؤكدا أنه يعتبر تاريخه مع الأهلى منذ 2006 و 2007 و 2008 والتى حصل فيها المارد الأحمر على العديد من البطولات المحلية والقارية وكاس العالم للأندية .

من ناحية أخرى أكد أحمد صديق أن ما فعله تجاه ناديه عام 2013 أمر طبيعى ولا يستحق الذكر نظرا لظروف القلعة الحمراء وقتها بسبب الأزمة المالية التى كانت يمر بها الأندية المصرية وقتها بسبب الثورة وإيقاف النشاط وإلغاء مسابقة الدورى حينها .

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وسرد صديق القصة كاملة قائلا ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى طلب وقتها من اللاعبين أن يتم خصم 15 % من عقودهم وأن الأمر اختيارى للجميع ، وهو ما وافقت عليه على الفور ، وفى نهاية الموسم صدر قرار بالإستغناء عنى وقام سيد عبد الحفيظ بالإتصال بى طالبا منى العودة لأخذ كافة حقوقى إلا أننى رفضت مؤكدا لمدير الكرة أننى عندما تنازلت عن جزء من مستحقاتى كان بطيب خاطر ولن أعود للحصول على نسبة الـ15 % التى تنازلت عنها بالرغم من رحيلى فى نهاية الموسم .