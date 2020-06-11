شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر مد فترة الإعفاء من غرامات عدم حضور عمومية الزمالك أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، تمديد فترة الإعفاء من غرامات عدم حضور الجمعية العمومية لأعضاء النادي ، لمدة أسبوع، بناء علي طلب العديد من الأعضاء خلال الفترة الحالية ، حيث كان من المفترض أن تنتهي الفترة المسموحة أمس الأربعاء، مشيداً بالتزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية خلال دفع الاشتراكات في الوقت الحالي .

واستمر توافد أعضاء نادى الزمالك، لليوم السابع على التوالى، على مقر اشتراكات قلعة ميت عقبة، لتسديد قيمة تجديد العضوية منذ فتح باب التجديد والمستمر حتى نهاية شهر يونيو الجارى، وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه فى حال تخطى الموعد الذى تم الإعلان عنه، حيث سيتكلف العضو الذى لن يجدد اشتراكه قبل نهاية الشهر الجارى قيمة ألف جنيه غرامة تأخير عن الموعد، وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد قرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة فى حال تسديد الاشتراك فى العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية من الشهر الجارى.

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وحرص عدد من موظفى الزمالك على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة وكذلك عدد من الأعضاء، حيث يحرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا، بعد حرص إدارة الزمالك على تعقيم النادى بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفى النادى بارتداء ماسك الوجه الطبي.