شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطط لربط المناطق بالموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤفتة لإتحاد الكرة الطائرة والمسئول عن الموقع الرسمى للاتحاد الذى تم تدشينه مؤخرا عن خطة ربط مناطق الإتحاد بالموقع الألكترونى ، حتى يتم تطبيق التعامل تكنولوجى خلال المرحلة المقبلة، وقال عزمى فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن هدف ربط المناطق بالإتحاد سيفيد أسرة اللعبة على صعيد جميع الجوانب الإدارية و الفنية و حتى المباريات ، وذلك عن طريق كروت ممغنطة، استغلال لتواجد موقع إلكترونى للإتحاد .

كما تخطط اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى لىشراء جهاز VAR فى المرحلة المقبلة لتطبيق هذه التقنية، وفقا للتصور الذى وضعه إيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة للقضاء على أزمات التحكيم على صعيد جميع المسابقات فى ظل نجاح تطبيقه فى بطولة العالم للشباب التى استضافتها مصر عام 2017.

وتنتظر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حال عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرةسامح حمدى، مسبقا، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .