أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10/6/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جرى ظهر اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية، وأيضًا مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب جائحة "كورونا"، كما ناقشت اللجنة في اجتماع اليوم كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى «كاف» والقائمين عليه. Advertisements فيديو.. لحظة عقد قران مصطفي محمد نجم الزمالك نشرت الاعلامية فرح على فيديو لحظة عقد قران مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى الذى أقيم عصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

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