أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10/6/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جرى ظهر اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية، وأيضًا مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب جائحة "كورونا"، كما ناقشت اللجنة في اجتماع اليوم كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى «كاف» والقائمين عليه.
فيديو.. لحظة عقد قران مصطفي محمد نجم الزمالك
نشرت الاعلامية فرح على فيديو لحظة عقد قران مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى الذى أقيم عصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .
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