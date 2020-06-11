شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صدي : ما فعلته مع الأهلى عام 2013 أمر طبيعى ولا يستحق الذكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صديق ظهير أيمن الاهلى السابق أن ما فعله تجاه ناديه عام 2013 أمر طبيعى ولا يستحق الذكر نظرا لظروف القلعة الحمراء وقتها بسبب الأزمة المالية التى كانت يمر بها الأندية المصرية وقتها بسبب الثورة وإيقاف النشاط وإلغاء مسابقة الدورى حينها .

وسرد صديق القصة كاملة فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير قائلا ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى طلب وقتها من اللاعبين أن يتم خصم 15 % من عقودهم وأن الأمر اختيارى للجميع ، وهو ما وافقت عليه على الفور ، وفى نهاية الموسم صدر قرار بالإستغناء عنى وقام سيد عبد الحفيظ بالإتصال بى طالبا منى العودة لأخذ كافة حقوقى إلا أننى رفضت مؤكدا لمدير الكرة أننى عندما تنازلت عن جزء من مستحقاتى كان بطيب خاطر ولن أعود للحصول على نسبة الـ15 % التى تنازلت عنها بالرغم من رحيلى فى نهاية الموسم .

وأشار أحمد صديق أنه كان لا يتمنى أن يذكر هذا الموقف من سيد عيد الحفيظ فى إحدى البرامج لأنه واجب على أى لاعب داخل صفوف النادى الأهلى مؤكدا أن المارد الأحمر خيره على جميع اللاعبين الذين دخلوا القلعة الحمراء .

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الشباب السعودي، تواصل مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال الميركاتو المقبل، حيث ذكرت صحفية "المدينة" السعودية، أن إدارة المارد الأحمر اشترطت على الشباب، مبلغ 3 ملايين دولار، من أجل إتمام صفقة انتقال اللاعب للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية "المقبلة".

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أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو الأهلي يرحبون برحيل أزارو، في ظل تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، بعدم عودته، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الإتفاق السعودي.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت في وقت سابق، ان الشباب حدد المبلغ المذكور من أجل التعاقد مع أزارو.

ولفتت التقارير إلى أن فريق الشباب كان قد حاول من قبل التفاوض مع أزارو، ولكنه رفض العرض الأول، ليعود مجددا لرفع العرض المادي، وأشارت إلى أن نادى الشباب السعودى ينوي تقديم عرض مُغر للمهاجم المغربى يحصل بمقتضاه على مليون وربما مليون و200 ألف دولار فى الموسم الواحد أى يما يقرب من 20 مليون جنيه سنوياً.