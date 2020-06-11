شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : ننتظر رد فيفا على خطاب حل أزمة القيد فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى نتيجة الاستئناف المقدم لدى المحكمة الرياضية من أجل إعادة فتح القيد للفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل على خلفية الأزمة المثارة بسبب اللاعب الايفوارى الشيخ موكورو مع هلال الابيض السودانى والتى ادت لايقاف القيد للمصرى لفترتين متتاليتين تنتهى الصيف المقبل .

وقام مسئولو المصرى بعمل استئناف لدى المحكمة الرياضية خلال الايام المقبلة للاكتفاء بفترة القيد الماضية وفتح القيد فى الانتقالات الصيفية حتى يتثنى للفريق التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم الصفوف بلاعبين سوبر .

واكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى أن القضية تسير فى الطريق الصحيح بعدما قامت المحكمة الرياضية بتحريك الدعوى بارسال جواب رسمى للاتحاد الدولى للاستفسار عن الأزمة بشكل رسمى مؤكدا انه يثق تماما فى نزاهة الفيفا وانها ستقوم برفع الظلم الواقع على ناديه .

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من ناحية اخرى حذر عبد الظاهر السقا بعض وكلاء اللاعبين من الزج بإسم النادى فى بعض الصفقات الوهمية التى يحاول البعض إبرامها لتسويق بعض اللاعبين، مؤكدا أن أى صفقة سيعقدها النادى الساحلى ستكون عبر بوابة مجلس الإدارة التى ينتمى إليها اللاعب وليس من الأبواب الخلفية .

وأبدى السقا اندهاشه فى تصريحات خاصة لليوم السابع من الزج بإسم المصرى فى بعض الصفقات وتحديدا مركز حراسة المرمى مؤكدا انه يرى يوميا عدد من الاخبار لبعض حراس المرمى يحاولوا تسويق أنفسنم عن طريق المصرى، مؤكدا أن النادى يمتلك حارس مرمى على مستوى عالى وهو أحمد مسعود وأنه الحارس الأساسى للفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الجميع يعلم مستواه الفنى منذ اكثر من موسم .