محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الأربعاء:
أحمد صديق: كنت قريباً من التوقيع للزمالك.. ولكن مكالمة الأهلي غيرت كل شئ
النجم الساحلي يوضح حقيقة مفاوضاتهم مع كارتيرون و النقاز
ضياء السيد يتحدث لمصراوي عن.. عودة الدوري.. وإبراهيم والشناوي
"نختلف كروياً لكن في الأزمات يد واحدة".. الغندور يوجه رسالة للأهلي بعد إصابة ابنته بكورونا
هشام محمد على رادار مصر للمقاصة
بايرن ميونخ يتأهل لنهائي كأس ألمانيا بالفوز على إينتراخت فرانكفورت
وزير الرياضة: 15 يونيو فتح الأندية تدريجيا.. وأغسطس الأنسب لعودة النشاط الرياضي
طارق يحيى: لن تستطيعوا التفرقة بين أبناء الزمالك
طبيب منتخب تونس: حالة ساسي وبن يوسف جيدة
محمد يوسف: مقارنة تجربة كارتيرون في الأهلي والزمالك غير منطقية
مرتضى منصور لمصراوي: تغريم ثنائي الزمالك بسبب "مباراة كرة خماسي"
صور: مصطفى محمد يحتفل بزفافه وسط حضور من لاعبي الزمالك
الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس "كورونا"
لاعبو المصري يتنازلون عن ٣٥٪ من عقودهم
محمد يوسف: لم أندم على دور الرجل الثاني في الأهلي.. ولن أذكر عيوب التجربة
الخطيب يتقدم بثلاثة بلاغات ضد مرتضى منصور للنائب العام
الزمالك يشكو قناة الأهلي للأعلى للإعلام : "مأجور أساء للنادي"
كاف يستقر على موعد استئناف دوري الأبطال
مدرب فولفسبورج لـ"الخليج 365": مرموش يعشق المراوغة وأسلوبه تغير في عامين
"المنتخب ليس صلاح فقط".. رسالة من جمعة لنجم ليفربول وللبدري
جمعة: جوزيه وضعنا على طريق البطولات بعد "تشبع"
جاهزية اللاعبين في 3 أسابيع "خيال".. طلعت يوسف يتحدث عن صعوبة استكمال الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. زفاف مصطفى محمد.. إصابة ابنة الغندور بكورونا.. و"بلاغات الخطيب ومرتضى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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