لاعب الأهلي السابق: لا خلاف مع البدري.. وجوزيه له فضل في عودتي للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد صديق لاعب النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي له فضل كبير عليه في العودة مرة أخرى لصفوف الفريق في العديد من المرات.

وقال صديق في تصريحات لبرنامج "اون تايم سبورتس": "مانويل جوزيه كان يحبني كثيراً وعندما كنت أرحل من النادي، كنت أعلم أنه من يطلبني للعودة مرة أخرى، وله فضل كبير عليا".

وأضاف: "جوزيه كان يتحدث عني بشكل رائع أمام اللاعبين وكان بيعرف يكسب كل الناس ويختار من الذي يشارك ومن لا في المباريات".

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وواصل صديق: "مجرد التواجد في النادي الأهلي دون اللعب هو إنجاز كبير يدون في تاريخي".

وعن علاقته بحسام البدري مدرب الأهلي السابق: "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ عندما عدت للأهلي مرة أخرى، وقلت له إذا كان حسام البدري لا يريدني فسأرحل، ولم افتعل أي مشكلة معه وكان عنده قناعة بكل الناس ما عدا أنا".

وأتم تصريحاته: "ثابت البطل قدم لي نصيحة عندما انضممت للأهلي، وقال لي إن مجرد شم رائحة ملعب الأهلي كأنني حصلت على كل شيء، وهو ما حدث".