الزمالك يُطلق اسم الناقد الرياضي الراحل محمد صيام على أحد قاعاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور إطلاق اسم الناقد الرياضي الراحل محمد صيام على أحدى القاعات بالمبنى الإداري بالنادي تخليداً لذكراه.
وتقدم مرتضى منصور، عبر بيان رسمي مقتضب صادر عن نادي الزمالك ـ بخالص العزاء في الفقيد وللأسرة الصحفية في مصر.
وأشار مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك، إلى أن قرار مجلس الزمالك أقل تقدير للراحل وأسرته والصحفيين:" كان صاحب أخلاق عالية".
يُذكر أن الناقد الرياضي محمد صيام كان قد توفي مساء يوم أمس الأربعاء.
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