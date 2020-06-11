النجم الساحلي يوضح حقيقة مفاوضاتهم مع كارتيرون و النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:
أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أنه لا توجد أي مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أو حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء السابق.
وقال قيس عاشور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس"، حول رغبة الفريق التونسي في التعاقد مع كارتيرون: "إذا كان هناك تفاوضات لا ندلي بأي معلومات عن هذا الأمر إلا بشكل رسمي".
وأضاف: "أتابع جميع الأخبار المتعلقة حول كارتيرون ورغبة الزمالك في تجديد عقده، ولكن كما قلت لا يوجد أي شئ بالنسبة لرغبتنا في التعاقد معه".
وتابع المتحدث الرسمي للنجم الساحلي: "الوقت الحالي الفريق منشغل بالتحضيرات لاستئناف الموسم لانهاء الدوري في مركز متقدم للمشاركة في البطولات الأفريقية، ولا يوجد أي تفاوضات مع حمدي النقاز في الوقت الحالي".
واختتم قيس عاشور تصريحاته: "العلاقة ممتازة مع الأهلي، وأزمة سليمان كوليبالي في طريقها للتسوية وأزمة كورونا جعلت هناك مشاكل مادية للأندية، ولكن نأمل أن تنتهي الأزمة قريباً".
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