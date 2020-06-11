محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد أحمد صديق لاعب النادي الأهلي السابق، أنه كان قريباً من الانتقال إلى نادي الزمالك في عام 2012، إلا أنه قرر التوقيع للقلعة الحمراء بعد دخوله في مفاوضات معه.
وقال صديق في تصريحات لبرنامج "اون تايم سبورتس": تلقيت عدة عروض بعدما انتقلت للإسماعيلي في عام 2009 بعد رحيلي عن الأهلي، وذلك بسبب تألقي مع الدراويش".
وأضاف: "جلست مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في منزله واتفقت معه على كل شيء للانضمام للزمالك في عام 2012، وذلك بعد انتهاء تعاقدي مع الإسماعيلي".
وأتم تصريحاته: "ولكن أتتني مكالمة من عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ولم أتردد في التوقيع للأهلي لأنني أفضله دائما وعدت للفريق مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صديق: كنت قريباً من التوقيع للزمالك.. ولكن مكالمة الأهلي غيرت كل شئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.