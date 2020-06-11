أحمد صديق: كنت قريباً من التوقيع للزمالك.. ولكن مكالمة الأهلي غيرت كل شئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد صديق لاعب النادي الأهلي السابق، أنه كان قريباً من الانتقال إلى نادي الزمالك في عام 2012، إلا أنه قرر التوقيع للقلعة الحمراء بعد دخوله في مفاوضات معه.

وقال صديق في تصريحات لبرنامج "اون تايم سبورتس": تلقيت عدة عروض بعدما انتقلت للإسماعيلي في عام 2009 بعد رحيلي عن الأهلي، وذلك بسبب تألقي مع الدراويش".

وأضاف: "جلست مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في منزله واتفقت معه على كل شيء للانضمام للزمالك في عام 2012، وذلك بعد انتهاء تعاقدي مع الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته: "ولكن أتتني مكالمة من عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ولم أتردد في التوقيع للأهلي لأنني أفضله دائما وعدت للفريق مرة أخرى".