محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انه يرفض ما قاله فاروق جعفر نجم السابق الأسبق عبر قناة النادي، مشيراً الى أنه سوف يقوم بمحاسبة خالد الغندور الإعلامي بالقناة بسبب ما قاله من تصريحات ورسائل للأهلي وسيد عبدالحفيظ.
وكان خالد الغندور قد وجه رسالة شكر للنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد دعم الأخير له بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك "كان لي تحفظ على ما قيل من فاروق جعفر في حلقة أمس الثلاثاء بقناة الزمالك، لم يكن موفق فيما قاله، نحن إخوة مع جماهير الأهلي وليس مجلس إدارته ومحمود الخطيب، لو ترى أن الخطيب رجل محترم فهذا شأنك، نحن لا نهتز أو نرتعش".
وتابع "مع احترامي لخالد الغندور، لا يجب أن يقوم بتلويث قناة الزمالك بإسم سيد عبدالحفيظ، اذا أراد أن يوجه له الشكر فليتصل به تليفونياً بعيد عن قناة الزمالك، عبدالحفيظ يهين الزمالك كل يوم في تصريحاته".
واختتم "سيتم محاسبة خالد الغندور على ما قاله بالتأكيد، وأقول لفاروق جعفر أننا لسنا ضعفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ما جاء بقناة الزمالك.. مرتضى منصور ينتقد الغندور وفاروق جعفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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