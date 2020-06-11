ضياء السيد يتحدث لمصراوي عن.. عودة الدوري.. وإبراهيم والشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن الجهات المعنية في مصر لم تتخذ خطوات جدية تُشير إلى وجود نية لإعادة الدوري.

وقال ضياء السيد ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ :"لايوجد شيئاً معلناً، التأخير مع عدم وجود شيء معلن يذهب بنا أن الدوري سيُلغي وأرى أن مباراة الكرة آمنة عن أشياء أخرى كما يمكن السيطرة على تعقيم اللاعبين والفرق ولكن بدأنا نسمع من سيُجري المسحة ومن سيتحمل تكلفتها الأندية أم اتحاد الكرة ويبدو أن لايوجد نية لشيء".

وتطرق المدرب العام السابق لمنتخب مصر في حديثه عن تأثير توقف الدوري على المنتخب، بقوله:"الدوري حين توقف 40 يوماً تعادلنا مع كينيا فإذا لم يُستأنف النشاط اللاعبين سيظلوا شهوراً دون لعب وهو شيء سيلخبط أوراق حسام البدري المدير الفني وسيكون أمامه تحديات كثيرة فلا أحد يعلم متى سيعود النشاط".

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وأشار السيد، إلى أنه كان محظوظاً بتدريب جيل محمد صلاح في المنتخب؛ حيث ظلّ معهم أكثر من عامين، مضيفاً:"المفتاح دائماً في يد اللاعب وطالما اللاعب يركز مع المدرب سيظهر جيداً ولا أحب إعطاء الحجج فأرى أن محمد إبراهيم إمكانياته كانت تضعه في مكانة أعلى مما هو عليها ولازال لديه العمر ولكنني لا أريد التكلم عن الماضي وهل ظُلِم أو ظلم نفسه اللاعب لابد أن يركز جيداً على عمله وأحمد الشناوي حارس موهوب جداً وحارس رائع ولكنه ظلم نفسه ولم يكن لديه حجة ليتواجد في نادِ أوروبي كبير".

وبسؤاله عن موقف الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، رد السيد بـ:"الميزة أن المغرب التي ستواجه أنديتها الأهلي والزمالك حالها مثل مصر فالدوري يقترب من الإلغاء وليس هناك تدريبات الذي سيُشكل الفارق هو المواعيد التي سيُعلنها الاتحاد الأفريقي وهل ستستطع الفرق الاستعداد جيدة لها أم لا"

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي، فيما سيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأتم المدير الفني لمنتخب الشباب في كأس العالم الذي أُقيم بكولومبيا، حديثه بالإشارة إلى أن أصعب مبارياته كانت في هذه البطولة:"الطبيعي أن مباراة الافتتاح تشهد تواجد الفريق صاحب الأرض وفريق من مجموعته ولكن واجهنا نحن البرازيل وكانت الأمور صعبة احتفالات وزحام ولكن أدينا مباراة جيدة وأنتهت بالتعادل بهدف لكل فريق"