الأهلي: المغرضون يفسرون شعارنا بشكل خاطئ لنشر الفتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي بأن المغرضين فقط هم من يفسرون شعار الأهلي فوق الجميع بشكل خاطئ، موضحًا بأن هدفهم هو نشر الفتنة بين الجماهير.

وقال مرجان في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "الأهلي ملتزم بعدم خلط الرياضة بالسياسة، وكل ما فات من سنوات يؤكد تمسك الأهلي بهذا الأمر وكل ما ينص عليه الميثاق الأوليمبي."

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وتابع: "المغرضون دائمًا ما يفسروا شعار الأهلي فوق الجميع بشكل خاطئ، لأننا شرحنا هذا الشعار في أكثر من مرة ودائمًا ما نفسره بالشكل السليم."

وأضاف: "قلنا مرارًا أن الأهلي فوق الجميع يعني تفضيل كل أبناء الأهلي لمصلحة النادي على مصلحتهم الشخصية، كما نفضل مصلحة مصر على مصلحة الأندية."

واستطرد: "من يحاول الحديث في هذا الاتجاه يحاول نشر الفتنة التي عجزوا عن نشرها بين فئات المجتمع في جوانب أخرى، وهذا ما يحاربه مجلس إدارة الأهلي دائمًا ويطالب الجماهير به."