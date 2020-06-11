"نختلف كروياً لكن في الأزمات يد واحدة".. الغندور يوجه رسالة للأهلي بعد إصابة ابنته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق والإعلامي بقناة القلعة البيضاء رسالة للنادي الأهلي ولاعبيه ومسؤوليه وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وقدم لهم الشكر بعد رسائلهم الأخيرة له بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الغندور قد اعتذر عن عدم الظهور في قناة الزمالك بعدما قرر عزل نفسه منزلياً بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.

وقال الغندور في تصريحات لقناة الزمالك "قمت بعزل نفسي منزلياً حتى لا يتعرض أحد للإصابة بالفيروس اذا كنت حاملاً له، وأيضا ابنتي حاليا في العزل المنزلي بعد الإصابة".

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وواصل "شخصياً لا أعاني من أي أعراض تخص الإصابة بكورونا، لم أقم بعمل المسحة لهذا السبب".

وأكمل "أحب أن أقدم الشكر لكل زملائي في نادي الزمالك وكل من تواصل معي من أجل الاطمئنان علي وعلى إبنتي".

واختتم "أشكر النادي الأهلي ولاعبيه القدامى وسيد عبدالحفيظ أيضا بعد رسالته، نختلف كروياً والتنافس سيظل قائماً لكن في النهاية نحن يد واحدة في الأزمات التي تظهر المعادن الأصلية للجميع".