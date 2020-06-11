محمد يحيى: رد فعل الأهلي لحسام عاشور كان عنيفا ولا يتناسب مع تاريخه

قال الناقد الرياضي محمد يحيى، إن ما فعله النادي الأهلي مع حسام عاشور بسحب العرض الذي قدم له كان عنيفًا للغاية.
وأضاف يحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت 2": "رد فعل الأهلي بسحب عرض حسام عاشور كان عنيفا
وزاد :"الأهلي كان يقصد من وراء رد فعلهمعاقبة شخص آخر غير حسام عاشور"، متطرقا للحديث عن ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك، وما نراه من تراشق لم نراه قبل ذلك وهناك حالة اندهاش مما يحدث، بحسب قوله.
وتابع: "ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك هو أسلوب الغرض منه السيطرة وزيادة نسبة المشاهدة خاصة وأن قناة الزمالك ظهرت منذ فترة قليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يحيى: رد فعل الأهلي لحسام عاشور كان عنيفا ولا يتناسب مع تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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