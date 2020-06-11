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محمد يحيى: رد فعل الأهلي لحسام عاشور كان عنيفا ولا يتناسب مع تاريخه

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قال الناقد الرياضي محمد يحيى، إن ما فعله النادي الأهلي مع حسام عاشور بسحب العرض الذي قدم له كان عنيفًا للغاية.

 

وأضاف يحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت 2": "رد فعل الأهلي بسحب عرض حسام عاشور كان عنيفا

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للغاية، بعدما ارتكب خطأ واحدًا يتم معاقبته بهذا الأمر، خاصة وأن تاريخ حسام عاشور كبيرًا للغاية مع النادي وصاحب بطولات كثيرة مع النادي الأحمر".

 

وزاد :"الأهلي كان يقصد من وراء رد فعله

معاقبة شخص آخر غير حسام عاشور"، متطرقا للحديث عن ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك، وما نراه من تراشق لم نراه قبل ذلك وهناك حالة اندهاش مما يحدث، بحسب قوله.

وتابع: "ما يحدث بين قناتي الأهلي والزمالك هو أسلوب الغرض منه السيطرة وزيادة نسبة المشاهدة خاصة وأن قناة الزمالك ظهرت منذ فترة قليلة".

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