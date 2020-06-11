رئيس الزمالك يرد على انتقادات أحمد عيد عبدالملك

رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أحمد عيد عبدالملك لاعب القلعة البيضاء السابق، بعد انتقاد الأخير لرئيس الزمالك. وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: "الأزمات اندلعت بسبب مسألة أحقية الزمالك في لقب نادي القرن الإفريقي، وأنا أتبنى هذه القضية". أحقية الزمالك في لقب نادي القرن الإفريقي، وأنا أتبنى هذه القضية". وأضاف: "أحقية الزمالك بلقب نادي القرن الإفريقية هي قضية الأجيال المقبلة وليست قضية مرتضى منصور". مرتضى منصور". وانتقد أحمد عيد عبدالملك، رئيس نادي الزمالك بعد الأزمات المتعددة في الأونة الأخيرة، عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: "كل يوم حكاية ورواية ومبتتعلمش أصلًا، وعامل قناة النادي ترد على أعدائك، اللي هما ملهمش حصر، وكل يوم واحد جديد".

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