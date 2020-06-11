لاوتارو وبيانيتش يضحيان بكافة العروض من أجل عيون برشلونة

أطلق لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، العديد من الإيماءات خلال الفترة الأخيرة من أجل الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رفض كل من مهاجم إنتر ميلان ولاعب يوفنتوس مقترحات من أندية أخرى، لأنهما يفكران فقط في ارتداء قميص برشلونة.
ويضع برشلونة لاوتارو وبيانيتش كهدفين رئيسين لتعزيز صفوفه قبل الموسم المقبل، بالإضافة إلى نيمار دا سيلفا كهدف ثالث، ولكن لن يتم مناقشة هذا الملف حتى نهاية السوق وسيعتمد كثيرًا على ما إذا كان باريس
في حالة لاوتارو، بالإضافة إلى رفض تجديد عقده مع إنتر ميلان، فقد تجاهل المهاجم الأرجنتيني اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وأوضح لناديه أنه يريد فقط أن يذهب إلى برشلونة.
وكما تم نشره في صحيفة ‘‘لا جازيتا ديللو سبورت‘‘ الإيطالية، توصل لاوتارو بالفعل إلى اتفاق مع مدربه، أنطونيو كونتي، لبذل قصارى جهده فيما تبقى من الموسم قبل التركيز على عملية انتقاله إلى برشلونة.
وتفاوض برشلونة بالفعل مع لاوتارو وتوصل معه لاتفاق للتوقيع على عقد لمدة خمسة مواسم، براتب أعلى بكثير مما يتقاضاه حاليًا في الفريق الإيطالي، ويفكر اللاعب الأرجنتيني الدولي في الوفاء بالتزامه تجاه برشلونة وينتظر فقط أن يتوصل الناديين إلى اتفاق.
أما في حالة بيانيتش، كانت الإيماءات متطابقة، حيث أن لاعب خط الوسط البوسني لديه عروض من باريس سان جيرمان وتشيلسي على الطاولة، ولكن رغبته هي اللعب لبرشلونة وأنه ليس على استعداد لتفويت الفرصة هذه المرة، على علم بأن مع بلوغه 30 عامًا، هذه اللحظة لن تتكرر مرة أخرى.
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