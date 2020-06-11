لاوتارو وبيانيتش يضحيان بكافة العروض من أجل عيون برشلونة

أطلق لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، العديد من الإيماءات خلال الفترة الأخيرة من أجل الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رفض كل من مهاجم إنتر ميلان ولاعب يوفنتوس مقترحات من أندية أخرى، لأنهما يفكران فقط في ارتداء قميص برشلونة.

ويضع برشلونة لاوتارو وبيانيتش كهدفين رئيسين لتعزيز صفوفه قبل الموسم المقبل، بالإضافة إلى نيمار دا سيلفا كهدف ثالث، ولكن لن يتم مناقشة هذا الملف حتى نهاية السوق وسيعتمد كثيرًا على ما إذا كان باريس