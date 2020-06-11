قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة على خالد الغندور نجم القلعة البيضاء السابق، بعد توجيه الأخير الشكر إلى النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ. وكان خالد الغندور أجرى اتصالاً هاتفيًا بقناة نادي الزمالك تحدث عن تفاصيل إصابة ابنته زينة بفيروس نادي الزمالك تحدث عن تفاصيل إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا ، ووجه الشكر لمن سانده واطمئن على صحة ابنته، كما وجه الشكر لسيد عبدالحفيظ والنادي الأهلي. وأعلن مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك، أنه سيفرض عقوبة على خالد الغندور بسبب شكره لسيد عبدالحفيظ والأهلي على قناة نادي الزمالك، مضيفا: "إذا أراد خالد الغندور توجيه الشكر لسيد عبدالحفيظ، فليتصل به تليفونيًا وليس عبر قناة نادي الزمالك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوقع عقوبة على خالد الغندور بسبب شكره لـ"سيد عبدالحفيظ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.