خالد الغندور يعلق على إصابة ابنته بفيروس كورونا ويشكر الأهلي وسيد عبدالحفيظ

أوضح خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، تفاصيل إصابته ابنته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، "ابنتي زينة أجرت فحوصات كورونا وتم التأكدمن إيجابية العينة الخاصة بها، لذلك قررت أن أعزل نفسي وأسرتي لمدة 14 يومًا".
وأضاف "أوجه الشكر لكافة أصدقائي وزملائي
وأستدرك "هناك بعض الأشخاص كنت أختلف معهم في الرأي، لكنهم تحدثوا معي ليطمئنوا على الحالة الصحية لابنتي".
وأتم حديثه: "أشكر سيد عبدالحفيط على مساندته لي، بالرغم من الاختلاف في بعض المسائل".
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