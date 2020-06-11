اخبار الرياضه

مانشيستر سيتي يقدم عرضا خرافيا لضم نجم منتخب المغرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضه الأول من أجل الظفر بخدمات أشرف حكيمي لاعب ، المعار حاليًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

 

وأصبح أشرف حكيمي أحد أكثر لاعبي كرة القدم تقديرًا منذ أن تركه ريال مدريد على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند، حيث نضج المغربي بشكل لافت للأنظار في البوندسليجا، وتريد العديد من الأندية الحصول على خدماته في سوق الصيف المقبل، بما في ذلك مانشستر سيتي.

 

ورحل حكيمي عن ريال مدريد في صيف 2018 لينضم إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة

لمدة موسمين، وخلال هذه الفترة لعب المغربي مجموع 70 مباراة في جميع المسابقات بقميص أسود الفيستيفاليا، وسجل 12 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

 

Advertisements

وقد قاده ذلك إلى أن يكون أحد أكثر الأجنحة هجوميًا في أوروبا، ويبرز بشكل رئيسي بفضل تعدد استخداماته سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما أدخل البهجة في نفوس المدريديستا على أمل أن يعود للتألق بقميص الميرينجي في الموسم المقبل.


المشكلة الرئيسية هي أن العديد من

الفرق تجعل الأمور صعبة للغاية على ريال مدريد، حيث أن حكيمي لديه العديد من العروض على الطاولة ما بين البقاء في دورتموند إلى الفرق الأوروبية الرائدة مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس وفرق الممتاز بشكل أساسي ومانشستر سيتي وتوتنهام.


ووفقًا لمعلومات موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني  فإن مانشستر سيتي بدأ اتصالاته مع ريال مدريد، ووضع عرضًا على طاولته بقيمة 50 مليون يورو لضم حكيمي.

 

وسيكون مانشستر سيتي على استعداد لدفع هذا المبلغ لتعزيز خطه الدفاعي  حيث يريد المدرب بيب جوارديولا أن يجد منافسًا حقيقيًا لكايل ووكر، الذي لا يجد مشكلة للعب أساسيًا باستمرار بعد تفوقه سابقًا على البرازيلي دانيلو وهذا الموسم على البرتغالي جواو كانسيلو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشيستر سيتي يقدم عرضا خرافيا لضم نجم منتخب المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا