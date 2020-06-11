مانشيستر سيتي يقدم عرضا خرافيا لضم نجم منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضه الأول من أجل الظفر بخدمات أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، المعار حاليًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وأصبح أشرف حكيمي أحد أكثر لاعبي كرة القدم تقديرًا منذ أن تركه ريال مدريد على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند، حيث نضج المغربي بشكل لافت للأنظار في البوندسليجا، وتريد العديد من الأندية الحصول على خدماته في سوق الصيف المقبل، بما في ذلك مانشستر سيتي.

ورحل حكيمي عن ريال مدريد في صيف 2018 لينضم إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة

لمدة موسمين، وخلال هذه الفترة لعب المغربي مجموع 70 مباراة في جميع المسابقات بقميص أسود الفيستيفاليا، وسجل 12 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

Advertisements

وقد قاده ذلك إلى أن يكون أحد أكثر الأجنحة هجوميًا في أوروبا، ويبرز بشكل رئيسي بفضل تعدد استخداماته سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما أدخل البهجة في نفوس المدريديستا على أمل أن يعود للتألق بقميص الميرينجي في الموسم المقبل.



المشكلة الرئيسية هي أن العديد من

الفرق تجعل الأمور صعبة للغاية على ريال مدريد، حيث أن حكيمي لديه العديد من العروض على الطاولة ما بين البقاء في دورتموند إلى الفرق الأوروبية الرائدة مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس وفرق الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أساسي تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام.



ووفقًا لمعلومات موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني فإن مانشستر سيتي بدأ اتصالاته مع ريال مدريد، ووضع عرضًا على طاولته بقيمة 50 مليون يورو لضم حكيمي.

وسيكون مانشستر سيتي على استعداد لدفع هذا المبلغ لتعزيز خطه الدفاعي حيث يريد المدرب بيب جوارديولا أن يجد منافسًا حقيقيًا لكايل ووكر، الذي لا يجد مشكلة للعب أساسيًا باستمرار بعد تفوقه سابقًا على البرازيلي دانيلو وهذا الموسم على البرتغالي جواو كانسيلو.