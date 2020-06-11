كورونا يقود بورتو للفوز على مارتيمو بهدف نظيف في الدوري البرتغالي

فاز فريق بورتو على نظيره مارتيمو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري البرتغالي.

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء خيسوس كورونا لاعب بورتو في الدقيقة 6، من خلال تسديدة رائعة خدعت حارس مرمى الفريق المنافس وسكنت الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بورتو ثلاث نقاط ليصل إلى النقطة 63 متصدرًا ترتيب الدوري البرتغالي حتى الآن، بينما يتجمد رصيد مارتيمو عند النقطة 25 محتلا المركز الخامس عشر من ترتيب نفس البطولة .