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تحقيق رسمي في الدوري السوري بعد ظهور جمهور في مباراة الاتحاد وحطين

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محمود ماهر 0 تبليغ

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فتح الاتحاد السوري لكرة القدم تحقيقًا رسميًا مع إدارة نادي الاتحاد الحلبي، على خلفية ظهور جمهور بالمئات في مدرجات ملعب السابع من نسيان أثناء مباراة الفريق أمام حطين ضمن الجولة الـ 19 من الدوري السوري يوم الاثنين الماضي 8 يونيو 2020.

ويُمنع حضور الجمهور في الدوري السوري منذ ثورة عام 2011، ومع تفشي فيروس ازداد الوضع سوءًا، وبات من المُستحيل السماح بدخول المشجعين لملاعب كرة القدم حسب توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

لكن المباراة المنتهية بفوز الاتحاد بنتيجة 1/2، شهدت حضور أكثر من 500 شخص، بما في ذلك رابطة مشجعي نادي الاتحاد الحلبي.

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وأرسل الاتحاد الرياضي العام إلى اللجنة التنفيذية المسؤولة عن كرة القدم في مدينة حلب والمسؤولين في نادي الاتحاد، للحصول على أجوبة ومُبررات عن أسباب حضور هذا الكم من المشجعين في ظل جائحة فيروس كورونا قبل إصدار عقوبة رسمية في حق إدارة الاتحاد.

حضور رابطة مشجعي نادي الاتحاد الحلبي في مباراة حطين ضمن الجولة 19 من الدوري السوري 2020 رغم جائحة كورونا
حضور رابطة مشجعي نادي الاتحاد الحلبي في مباراة حطين ضمن الجولة 19 من الدوري السوري 2020 رغم جائحة كورونا

وبخلاف الجمهور الذي ظهر في مدرجات الدرجة الأولى القريبة من دكة البدلاء، ظهرت تجمعات فوق أسطح المنازل المُحيطة بملعب 7 نيسان بالإسماعيلية في مدينة حلب لمؤازرة فريق الاتحاد، وهو ما يُخالف تعليمات الجهات الأمنية التي تمنع التجمع بمختلف أنواعه لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات السورية أعلنت في صباح مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السوري الممتاز اكتشافها لـ 16 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19” في العاصمة دمشق، ومع ذلك حضر الجمهور داخل وخارج الملعب، وإن كانت بأعداد ضئيلة لكنها قد تؤدي إلى تفشي الفيروس.

جمهور الاتحاد السوري يواصل تشجيع فريقه من فوق أسطح المنازل
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