مرتضى منصور يَرد على تصدر هاشتاج “رفع الحصانه” في تويتر

رد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” على هاشتاج “رفع الحصانه عن مرتضي منصور” الذي تصدر قائمة التريند في موقع تويتر منذ مساء أمس الاربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2020، وهي دعوة مُتكررة من جانب جمهور النادي الأهلي في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات.

وشارك في هاشتاج رفع الحصانه عن مرتضي منصور، خلال 7 ساعات فقط منذ إطلاقه، ما يزيد عن 133 ألف مُستخدم بموقع تويتر، ليحتل الصدارة أمام هاشتاج مذيع قناة الأهلي “إسلام الشاطر” بعد نشره لبعض المستندات المثيرة عن نادي الزمالك.

وفي تلك الأثناء، خرج مرتضى منصور للتحدث عن صراعه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب في قناة نادي الزمالك، قبل أن يتطرق لقصة الوسم أو الهاشتاج الخاص برفع حصانة مجلس الشعب عنه.

ووجه مرتضى منصور حديثه لجمهور نادي الزمالك، قائلاً “لا تقلقوا عليّ، رئيسكم يُقدركم 100 مرة، وأنا على استعداد لدخول معركة سابعة، وكل مَن أخطأ في حقي سيُحاسب”.

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وادعى رئيس نادي الزمالك بأنه لم يحتم قط بحصانة مجلس الشعب في أي قضية خلال عمله كمحامي أو كمستشار ثم في رئاسة نادي الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك “أنا لا أحتمي بحصانة مجلس الشعب، ولم يحدث وأحتميت بها في حياتي، لا أتاجر في المخدرات، وأجمع التبرعات من أجل نادي الزمالك، وسبق وقدمت 18 مليون جنيهًا للنادي ولم أتحدث، وأبنائي أمير وأحمد أنفقنا من أموالهم الخاصة علي الزمالك”.

وختم حديثه الموجه لجمهور نادي الزمالك “لديّ قوة المستغني، أنا أسد لا تقلقوا عليّ، اطمئنوا على مستقبل الفريق أنا ليست على رأسي بطحة”.