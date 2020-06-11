مرتضى منصور يتوسل الخطيب: اجب عليّ لو كنت رجلاً!

توسل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” للرد عليه في وسائل الإعلام بكل أدب واحترام بدلاً من الاستعانة بخدمات الآخرين للإطاحة به وللتأثير على مسيرته مع الزمالك.

وزعم مرتضى منصور استئجار محمود الخطيب للصحفي أبو المعاطي زكي والمستشار القانوني السابق للزمالك “محسن حافظ” والمستشار القانوني السابق للأهلي “محمد عثمان” لتشويه صورته والإيقاع به في بعض القضايا للإضرار بمستقبل نادي الزمالك.

وأوضح خلال حديثه مع قناة الزمالك “لو كان رئيس الأهلي (محمود الخطيب) رجلاً ليخرج ويرد عليّ بنفسك بكل أدب واحترام بدلاً من هذا الأسلوب الذي تتبعه”.

وأضاف “شتمتني واستأجرت خادمًا لكي يسبني على مدار 4 أيام، وفي النهاية قمت بتقديم شكاوى في الاتحاد المصري واللجنة الأولمبية، لماذا تلجأ للشكاوى طالما أنك عنتر؟”.

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ووجه مرتضى منصور رسالة إلى جمهور الزمالك، طالبهم بألا يقلقوا عليه في هذه اللحظات، وإنه على استعداد كامل لدخول معركة جديدة لإثبات نزاهته.

وقال مرتضى منصور “لا تقلقوا عليّ، رئيسكم يقدركم 100 مرة، وأريد أن أدخل في المعركة السابعة وكل واحد أخطأ في حقي سيُحاسب، أنا لم أحتم بالحصانة في حياتي، أنا لا أتاجر في المخدرات، وجمعت تبرعات لنادي الزمالك بـ 18 مليون جنيهًا، ولم أتحدث، وأمير وأحمد مرتضى منصور أنفقا من أموالهم الشخصية على النادي”.

وأنهى رئيس الزمالك حديثه “جمهور الزمالك يجب أن يطمئن على مستقبل الفريق، أنا ليست على رأسي بطحة ولديّ قوة المستغني، لديكم أسد فلا تقلقوا أبدًا”.