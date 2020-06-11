يتربع نادي بايرن ميونخ على عرش أندية ألمانيا كأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب حتي يومنا هذا، حيث نجح النادي في الفوز بلقب الدوري الألماني 29 مرة وبكأس ألمانيا في 19 مناسبة، كما استطاع الحصول على 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما أنه يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في ألمانيا، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات بايرن ميونخ الألماني.

يحتفل بايرن ميونيخ يوم 27 من شهر فبراير بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1990، ويتخذ من مدينة ميونيخ بولاية بافاريا مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “أليانز أرينا” الذي يتسع الى 70 ألف متفرج.

يرجع أول لقب محلي تُوج به العملاق البافاري الى عام 1932 عندما فاز بلقب الدوري الألماني، أما أول لقب أوروبي فيرجع الى عام 1967 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية.

وشهد بايرن ميونخ حقبته الذهبية في منتصف السبعينات من القرن الماضي بقيادة نجمه التاريخي “فرانز بيكنباور” حيث استطاع أن يفوز ثلاث مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا بين عامي 1974-1976، واستمر تألق الفريق منذ ذلك الوقت.

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ويعتبر حالياً أنجح الأندية الألمانية في العقد الماضي، إذ أحرز 5 بطولات للدوري الألماني في آخر عشر سنوات، أما آخر لقب أوروبي للنادي فيعود لعام 2013 عندما فاز البايرن بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب فى المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى الصعيد القاري ففى جعبة النادي البافاري 10 ألقاب، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 5 بطولات بالمناصفة مع نادي ليفربول الانجليزي، وخلف ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي في عدد مرات الفور بلقب دوري أبطال أوروبا.

وهو جزء من ثلاثة أندية فقط تمكنت من الفوز بالبطولات الأوروبية الثلاث الأهم (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية).

سجل بطولات بايرن ميونخ الألماني (محلياً)

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بالدوري الألماني

فاز البايرن بالدوري الالماني 29 مرة “رقم قياسي” مواسم: (1931–32، 1968–69، 1971–72،1972–73، 1973–74، 1979–80، 1980–81، 1984–85، 1985–86، 1986–87، 1988–89، 1989–90، 1993–94، 1996–97، 1998–99، 1999–00، 2000–01، 2002–03، 2004–05، 2005–06، 2007–08، 2009–10، 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2018–19).

وكان الوصيف 10 مرات مواسم: (1969–70، 1970–71، 1990–91، 1992–93، 1995–96، 1996–97، 1997–98، 2003–04، 2008–09، 2011–12).

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس ألمانيا

فاز البايرن بكأس ألمانيا 19مرة “رقم قياسي” مواسم: 1957, 1965–66, 1966–67, 1968–69, 1970–71, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1997–98, 1999–2000, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2018–19).

وكان الوصيف 3 مرات مواسم: (1984–85، 1998–99، 2011–12).

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس الدوري الألماني

فاز البايرن بكأس الدوري الالماني 6 مرات “رقم قياسي” أعوام: (1997، 1998، 1999، 2000، 2004، 2007).

وكان وصيفاً مرة واحدة عام: (2006).

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني

فاز البايرن بكأس السوبر الالماني 7 مرات “رقم قياسي” اعوام: (1987, 1990, 2010, 2012، 2016، 2017، 2018).

وكان وصيفاً 6 مرات أعوام: (1989, 1994, 2013، 2014، 2015، 2019).

سجل بطولات بايرن ميونخ الألماني (أوروبياً)

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

فاز البايرن بدوري أبطال أوروبا 5 مرات أعوام: (1974، 1975، 1976، 2001، 2013).

وكان وصيفاً 5 مرات مواسم: (1981–82، 1986–87، 1998–99، 2009–10، 2011–12).

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس الاتحاد الأوروبي

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس الكؤوس الأوروبية

فاز البايرن بكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة عام: (1967).

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس السوبر الأوروبي

سجل بطولات بايرن ميونخ الألماني (عالمياً)

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

كم عدد مرات فوز بايرن ميونخ بكأس الإنتركونتيننتال

فاز البايرن بكأس الإنتركونتيننتال مرتين عامي: (1976، 2001).