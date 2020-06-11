رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق أرسنال يوم 17 يونيو المقبل على ملعب الإتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون والمؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن استئناف النشاط الرياضي في بريطانيا بداية من 17 يونيو، حيث ستعود المباريات بمواجهة فريق شيفيلد يونايتد واستون فيلا في نفس يوم مباراة السيتي ضد أرسنال.

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وارسنال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 2HD.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، بينما يحل فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.