رياضة | العروض الخارجية تُهدد استمرار فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر العروض الخارجية تُهدد استمرار فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النادي الأهلي مهدد برحيل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي في الموسم الجاري وذلك بعد تلقيه بعض العروض الخارجية.

وأعلن الفريق الأحمر عن تلقي فايلر عروض أوروبية من سويسرا وإسبانيا للرحيل عن تدريب النادي، وأيضاً وصول بعض العروض العربية في الامارات.

ولكن رفض مسئولو النادي الاهلي فكرة رحيل رينيه فايلر عن تدريب الفريق خاصة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق تحت قيادته، وأيضاً أبدى المدرب السويسري رغبته في استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

وسوف يتجه فايلر مساء غدا إلى سويسرا من اجل الاطمئنان على عائلته في ظل الظروف الراهنة حول العالم مستثمرا عودة الطيران مرة أخرى في الأيام الماضية.