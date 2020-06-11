رياضة | بعد الأزمة الطاحنة.. تعرف على أبرز الراحلين عن "بي إن سبورت"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الأزمة الطاحنة.. تعرف على أبرز الراحلين عن "بي إن سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش العالم حاليا في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والذي أدى إلى حدوث إغلاق لكافة الأنشطة حول العالم ومن بينها الأنشطة الرياضية بالطبع.

ولحقت الأزمة الاقتصادية بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية والتي دفعت القناة للإستغناء عن عدد كبير جدا من العاملين بها والمذيعين لمحاولة حل هذه الأزمة التي تمر بها الشبكة حاليا.

ومنذ شهر مايو الماضي وحتى الآن استغنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن حوالي 60% من العاملين فيها لتقليل العاملين قليلا وتوفير الرواتب لباقي المتواجدين.

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وكان أبرز مقدمي الاستوديو التحليلي الذي تم الاستغناء عنهم في شبكة بي إن سبورتس هم لخضر بريش ومعز بولحية بالاضافه إلى المعلق الأردني خالد الغول والمحلل الفني حسام الحاج علي وكل من نزار الأكحل، ورانيا الأفندي، وخولة لشهب، وماجد الشجعي.

كما استغنت قنوات بي إن سبورتس عن مجموعة من المذيعين أيضا وعدد كبير من العاملين فيها.

يذكر أنه يوجد بعض الدوريات الكبرى التي اقتربت من العودة من جديد مثل الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي بالاضافه إلى عودة الدوري الألماني الممتاز منذ أسابيع قليلة تمهيدا لعودة الأنشطة الرياضية من جديد بشكل طبيعي.