رياضة | برشلونة يعلن غياب ثنائي الفريق عن مباراة مايوركا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن غياب ثنائي الفريق عن مباراة مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة، لمواجهة نظيره مايوركا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إسبانيا مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزًا لخوض مباراة مايوركا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها منذ أيام.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة استعاد خدمات كل من صامويل أومتيتي ونيلسون سميدو، وأصبح الثنائي جاهز لمباراة مايوركا.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة سوف يدخل اللقاء مفتقد خدمات كل من عثمان ديمبلي للإصابة، وكليمينت لينجليت للإيقاف.