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رياضة | يوفنتوس يرغب في الحفاظ على ديبالا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرغب في الحفاظ على ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في الحفاظ على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الفترة المقبلة.

وكان ديبالا قريب من الرحيل عن يوفنتوس خلال الفترة الماضية، بعد أداؤه الضعيف في بداية الموسم، ولكن أصبح عنصراً أساسياً في تشكيل ماوريسيو ساري بعد التطور الرهيب في مستواه.

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وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن يوفنتوس يرغب في التجديد لديبالا، والذي أصبح أهم لاعب في الفريق بعد رونالدو.

وتابعت الصحيفة، أن ديبالا لا يمانع من تجديد عقده، لكنه يريد الحصول على أعلى راتب، بعد .

ويريد ديبالا الحصول على 15 مليون يورو سنويًا، في حين أن يوفنتوس على استعداد لرفع راتبه من 11 إلى 12 مليون يورو فقط.

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