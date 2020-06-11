رياضة | الأهلي يرفض طلبات سموحة لضم حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض طلبات سموحة لضم حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النادي الأهلي، طلبات نادي سموحة، لإتمام صفقة انتقال حسام حسن، نجم الفريق السكندري لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ووفقاً لمصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق، فإن لجنة التخطيط بالنادي رفضت طلب النادي بالتخلي عن خدمات نجمي الفريق الأحمر، ناصر ماهر لاعب الأعلي المعار لمسوحة، وعمار حمدي المعار لطلائع الجيش.

وأشار المصدر، أن سموحة عرض ضم ثنائي الأهلي الشاب في صفقة تبادلية مقابل التخلي عن حسام حسن، إلا أن هذا المقترح لم يلق قبولاً داخل القلعة الحمراء.

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وذهب ناصر ماهر للإعارة لنادي سموحة منذ مطلع الموسم الحالي، بينما انضم عمار حمدي لطلائع الجيش خلال يناير الماضي.

ويحظى نجم سموحة باهتمام ناديي الأهلي والزملك، بعد ظهوره بمستوى جيد مع سموحة خلال مباريات الموسم الحالي.

وخاض صاحب الـ26 عاماً خلال الموسم الحالي 18 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف، وصناعة هدف وحيد.

وانضم حسام حسن لصفوف سموحة من نادي الداخلية، خلال شهر يناير من عام 2016.