رياضة | تقارير تصدم جمهور برشلونة بشأن عودة نيمار لـ«كامب نو»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير تصدم جمهور برشلونة بشأن عودة نيمار لـ«كامب نو» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء عن عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني مطلع الموسم الجديد.

إنتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن انتقال نجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي، نيمار جونيور إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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وذكرت صحيفة " سبورت " الكاتالونية، أن نيمار لايزال يرغب بالعودة الى برشلونة، ولكن سيكون من المستحيل حدوث ذلك هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان لن يتفاوض على رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل، كما أن النادي الفرنسي غير مهتم بإبرام صفقات تبادلية مع برشلونة، حيث يرون أن عثمان ديمبيلي ليس بقيمة نيمار.

وتابعت الصحيفة: "برشلونة يركز على التوقيع مع مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، وبالتالي لايملك النادي الكاتالوني أي فرصة لضم نيمار هذا الصيف".

وأتمت أن برشلونة لايملك الأموال الكافية لإغراء باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، ولذلك سيبقى نيمار الموسم المقبل في باريس، علماً أن عقده ينتهي في 2022.