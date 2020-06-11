رياضة | مرجان: الأهلي لديه علاقة طيبة مع الجميع.. دورنا هو الحفاظ على قيم ومباديء النادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرجان: الأهلي لديه علاقة طيبة مع الجميع.. دورنا هو الحفاظ على قيم ومباديء النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن النادي الأحمر تعرض لحملة شرسة على مدار أكثر من عامين ونصف، ومؤامرات من أطراف عديدة.

وأضاف مرجان فى تصريحات عبر قناة الأهلي :"الأهلي لديه علاقة طيبة مع الجميع، دورنا هو الحفاظ على قيم ومبادئ النادي، تعرضنا لحملة شرسة من الإعلام، وكانت هناك مؤامرات داخلية وخارجية ضدنا، وكان الرهان هو وحدة الصف والجمهور وأعضاء النادي مع الإدارة، وهو رهان من الكابتن محمود الخطيب".

وتابع :"قرار مجلس الأهلي هو الوحيد الذى يعبر عن الإدارة، القرار جاء بالإجماع، كل القرارات جاءت بالإجماع، الأمر مثبت بالمحاضر الرسمية للاجتماعات، والتى تذهب للجهة الإدارية فى الفترة السابقة"

وواصل: "الأمور خرجت عن نطاق الحقد، وصلنا لمرحلة متدنية من الاخلاق، لا نريد الرد على أحد، نحقق النجاحات بهدوء، وقمنا بعمل لائحة داخلية للنادي الأهلى، الجمعية العمومية صاحبة الحق فى تحديد مصير النادي ولها الحق في اختيار من يمثلها، اللائحة ستطبق على الجميع بدءًا من رئيس النادي وحتى العاملين بداخله".