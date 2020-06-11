شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات لاعبي يونيون مع الجماهير تثير الجدل في الدورى الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كانت إشارة بدء مباراة كرة قدم عادية، سياج يفصل الجماهير التى تهتف من جانب، ونجوم الدورى الألمانى لكرة القدم (بوندزليجا) من جانب آخر، لكن احتفالات ما بعد المباراة فى برلين، عقب تعادل الفريق المحلى يونيون مع ضيفه شالكه 1/1، أثارت الدهشة فى الوقت الذى تقام فيه منافسات كرة القدم فى ظل أزمة كورونا وفق قواعد السلامة الصارمة. بعد كل شىء، ما هو الهدف من ذلك، وما مغزى إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى، إذا كانت الجماهير قريبة بما يكفى من اللاعبين حتى أنهم يمكنهم شم رائحة العرق فى قمصانهم؟

سؤالان برزا على الفور بعد المباراة، حيث إنه إذا كان بإمكان 30 شخصا الالتقاء فى مجموعات صغيرة فى ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، فكم عدد المجموعات الصغيرة التى تشكل رقما كبيرا؟ وإذا كان بإمكانهم الوقوف بأمان خارج أرض الملعب، فهل يمكن أن يقفوا بسهولة على مسافات متباعدة فى مدرجات الملاعب الخالية؟

راقبت شرطة العاصمة برلين المشجعين طوال المباراة، لكن رابطة الدورى الألمانى لم تتخذ أى إجراء بعد، وتدخلت الرابطة بشكل سريع حينما قام ثنائى بوروسيا دورتموند جادون سانشو ومانويل أكانجى بقص شعرهما دون ارتداء الكمامات، حيث تم تغريم اللاعبين بسبب خرقهما القواعد.

تجمعات جماهير يونيون برلين لم تنتهك القواعد المحلية فى العاصمة برلين، ومع ذلك فإن لاعبى يونيون برلين الذين التزموا بكافة اللوائح خلال المباراة، اقتربوا بكل تأكيد من الحد المطلق لقواعد السلامة التى أقرتها رابطة الدورى الألمانى.

كرة القدم عملت بجدية من أجل العودة فى ألمانيا، وكانت حريصة دائما على تأكيد أنها ستتبع الإرشادات التى وضعتها الحكومات المحلية والوطنية، خاصة أنه تم استئناف النشاط الكروى هناك قبل العديد من النشاطات الأخرى.

وقال رودى فولر، مدير الكرة بنادى باير ليفركوزن: «من الصعب تصديق أن الناس يمكنها تناول المشروبات فى المقاهى بدون كمامات، بينما مساعدونا واللاعبون الاحتياطيون ونحن المسؤولين يجب علينا ارتداء الكمامة للجلوس بعيدا فى المدرجات فى الهواء الطلق».

وتنص قواعد رابطة الدورى الألمانى على اللعب بدون حضور جماهيرى، أخذا فى الاعتبار أن الفرق واللاعبين سيخضعون للمراقبة، مطالبة إياهم بأن يكونوا قدوة فى تصرفاتهم، ووصفت شرطة العاصمة برلين مشجعى يونيون بالمسالمين والمتعاونين، لكنها أكدت أنها لن تشجع على تكرار ما حدث.

وقال متحدث رسمى باسم الشرطة إنهم سيأخذون فى الاعتبار زيادة عدد أفراد الشرطة فى المباراة المقبلة للفريق فى صراعه ضد الهبوط أمام فريق بادربورن يوم 16 يونيو الجارى، وذلك فى حالة وجود حاجة للتعزيزات، حيث يمكن استدعاؤها بشكل سريع.

Advertisements

كان بوروسيا مونشنجلادباخ استضاف كولون فى المباراة الوحيدة التى أقيمت بدون حضور جماهيرى قبل تأجيل بطولة الدورى فى منتصف مارس الماضى، حيث تجمعت جماهير الفريق صاحب الأرض خارج الملعب بأعداد كبيرة، ما أثار القلق عن وجود احتفالات خلال المباريات أو الفوز باللقب، ولم تتحقق مخاوف السياسيين حتى الآن على أرض الواقع، لكن يوم الأحد الماضى أثبت أنه لا توجد ضمانات، ولم تقتصر مظاهر العودة إلى الحياة الطبيعية على الجماهير فقط، حيث قال روبرت أندريتش، هداف يونيون برلين، إن الأمر كان رائعا حقا، وأعلن نادى يونيون برلين عن مساندته لمشجعيه، وقال كريستيان أربيت، مسؤول الإعلام بنادى يونيون برلين: «الجميع راعى قواعد التباعد الاجتماعى»، مؤكدا أن كل ما تم القيام به كان ضروريا لمنع العدوى.

وتجمعت جماهير يونيون برلين فى الغابة المتواجدة خلف ملعب الفريق، حيث يمكن سماع هتافاتهم وأغانيهم بوضوح طوال المباراة.

لن يكون ذلك الحال فى كل الملاعب ببطولة الدورى الألمانى، لكن المشجعين الآخرين سمعوا أغانى مشجعى يونيون وأحيطو علما بها.