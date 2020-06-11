شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 مدافعين لعبوا بقميص الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

على مدار سنوات طويلة ماضية، شهدت الكرة المصرية 4 لاعبين من نجوم خط الدفاع للعبة ارتدوا قميصى القطبين الأهلى والزمالك، والتألق بصفوف التتش وزامورا.

وكان ياسر إبراهيم آخر المدافعين الذين مثلوا الأهلى والزمالك بعد الانضمام لصفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2019.

ياسر إبراهيم، صاحب الـ27 عامًا، واحد ممن يشغلون مركز قلب الدفاع الذين لعبوا بصفوف القطبين الأهلى والزمالك، حيث انضم اللاعب لصفوف النادى الأبيض قادمًا من المنصورة فى موسم 2013-2014، قبل أن ينضم لسموحة فى شتاء 2015 ومنه إلى الأهلى فى الانتقالات الشتوية 2019.

أما البداية فكانت مع إبراهيم سعيد، الذى تميز باللعب فى مراكز الليبرو و«المساك» ولاعب الارتكاز أيضًا، حيث كان «هيما» من ناشئى الأهلى وتم تصعيده للفريق الأول فى نهاية التسعينيات، حيث تألق بشكل كبير وقاد الأحمر لعدة انتصارات وألقاب، إلا أن كثرة أزماته عجّلت برحيله عن الفريق الأحمر، وانضم لصفوف الزمالك فى شتاء موسم 2003-2004، وسجل هدفاً عالمياً للأبيض فى أول مباراة له بالقميص الأبيض فى شباك إنبى، ورحل عن صفوف القلعة البيصاء فى يناير من عام 2007 لخوض تجربة احترافية فى تركيا، وكان ينال اللاعب ثقة جميع المدربين الذين تناوبوا على تدريب منتخب مصر.

محمد صديق، هو قلب الدفاع الثانى الذى لعب للأهلى والزمالك، حيث كانت بدايته مع فريق المقاولون العرب وخاض تجربة احترافية بتركيا، عاد بعدها لصفوف الزمالك موسم 2002-2003، قبل أن يحول قبلته للقلعة الحمراء ويعلن الأهلى ضمه فى موسم 2005-2006، حيث لم يكن صديق يشارك بصفة أساسية فى كل مباريات الفريق إلا أنه من ضمن اللاعبين الذين يؤدون برجولة عند الدفع بهم، حيث كان يتميز بالصلابة والقدرة على التسجيل من الكرات الهوائية، وشهدت فترة تواجده بالنادى الأحمر واقعة مريبة، حيث ابتلع اللاعب لسانه خلال مباراة طلائع الجيش بكأس مصر موسم 2007 وكان على حافة الموت لولا إنقاذه فى اللحظات الأخيرة، حيث عاشت الجماهير المصرية بكل ميولها دقائق عصيبة عند سقوط اللاعب على أرضية الملعب، ورحل صديق عن الأهلى عقب نهاية موسم 2007 لينضم لصفوف المصرى.

هانى سعيد، هو واحد من أشهر من قام بدور «الليبرو» فى القرن الحالى مع منتخب مصر الأول، حيث كان ينال ثقة كبيرة من قبل المدير الفنى التاريخى لمنتخب الفراعنة، حسن شحاتة، ومن قبله محسن صالح، ولم يظهر «سعيد» فى صفوف الفريق الأول للنادى الأهلى، حيث كان لاعبًا بصفوف فريق الشباب بالنادى الأهلى ورحل للدورى الإيطالى وهو فى سن صغيرة وتنقل بين عدة أندية إيطالية، ومنها إلى المصرى، ثم التوهج فى صفوف الإسماعيلى، ومن ثم اللعب للزمالك بداية من موسم 2008-2009 ولمدة 3 مواسم، تمكن خلالها من شغل مركزى قلب الدفاع ولاعب الارتكاز.

وكان الأهلى قد تعاقد أيضًا مع مدافع الزمالك السابق أحمد دويدار، فى شتاء 2017، ولكن النادى لم يقم بتفعيل التعاقد وتراجع عن الصفقة.

Advertisements

أما عن المدافعين من ظهراء الأجناب، فلعب للأهلى والزمالك كل من إسلام الشاطر ومحمد عبدالله وقادا الجبهة اليمنى للقطبين، وصبرى رحيل الظهير الأيسر، بالإضافة إلى طارق السعيد، الذى لعب جناحًا وظهيرًا فى الجانب الأيسر بالقميص الأحمر والأبيض أيضًا.