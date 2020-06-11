شكرا لقرائتكم أحمد صديق: مجرد التواجد في الأهلى دون اللعب إنجاز كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد صديق نجم الأهلى الأسبق أن مجرد التواجد في النادي الأحمر دون اللعب هو إنجاز كبير يدون في تاريخه موضحا أن البرتغالي جوزيه له فضل كبير عليه في العودة مرة أخرى لصفوف الفريق في العديد من المرات.
أضاف صديق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس": "مانويل جوزيه كان يحبني كثيراً وعندما كنت أرحل من النادي، كنت أعلم أنه من يطلبني للعودة مرة أخرى، وله فضل كبير عليا وجوزيه كان يتحدث عني بشكل رائع أمام اللاعبين وكان بيعرف يكسب كل الناس ويختار من الذي يشارك ومن لا في المباريات".
وتحدث صديق عن علاقته بحسام البدري مدرب الأهلي السابق قائلا: "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ عندما عدت للأهلي مرة أخرى، وقلت له إذا كان حسام البدري لا يريدني فسأرحل، ولم افتعل أي مشكلة معه وكان عنده قناعة بكل الناس ما عدا أنا".
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